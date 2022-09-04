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Gündem "Keşke geberseydin" dedirten kaza! Vay şerefsiz vay
Gündem

"Keşke geberseydin" dedirten kaza! Vay şerefsiz vay

Bursa'da makas atan sürücünün iki araca çarpıp takla attığı anların görüntüsü kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 12:32:00 -
"Keşke geberseydin" dedirten kaza! Vay şerefsiz vay

 

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan Ahmet K. ve Emincan K., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre; ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan araçtan etrafa savrulan alkol şişeleri dikkat çekti.

 

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