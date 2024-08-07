'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rusya'nın Novosibirsk şehrinden Türkiye'ye yapılan turların fiyatları Ağustos ayında gözle görülür şekilde düştü.

Rus turizm haber sitesi Tourdom.ru'nun araştırmasına göre önümüzdeki hafta sonu, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı'ndan Antalya otellerine yönelik turların fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

1 hafta önceye göre yüzde 15 düştü

Novosibirsk'ten Antalya'ya 9 Ağustos çıkışlı 4 yıldızlı Beldibi Beach Hotel otel konaklamalı iki kişilik 10 günlük turun maliyeti yaklaşık % 15 azaldı. Aynı tur Ağustos başında 200 bin ruble karşılığında teklif ediliyordu.

10 Ağustos başlangıçlı turların fiyatlarında yüzde 20'yi aşkın düşüş

Bu fiyata Novosibirsk'ten 10 Ağustos çıkışlı Amon Hotels Belek konaklamalı iki kişi 10 günlük turun fiyatı iki haftada neredeyse dörtte bir oranında düştü. Temmuz ayında 287 bin ruble olan turun fiyatı şimdi 216 bin rubleye düştü.

5 yıldızlı Susesi Luxury Resort konaklamalı, 10 Ağustos'ta girişli 11 gün (10 gece) tur paketi Mayıs ayına göre % 20 daha uygun hale geldi. Mayıs ayında rezervasyon yapıldığında 555 bin rubleye mal olacak tur şimdi satın alındığında 444 bin rubleye mal olacak.

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Turizm Ajansı