  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

Tarihi yeniden yazacak keşif! Göbekli Tepe'de bulundu...

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Bolu Tüneli kapandı, müşterileri arttı: İşlerimizde yüzde 70...

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Adana peş peşe sallandı! Deprem uzmanından önemli açıklama

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Yaz tatili süresi 20 gün kısaltılacak mı? MEB'den flaş açıklama
Ekonomi 'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:59:00 -
'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rus basını, turizmin en yüksek sezonu olan Ağustos döneminde Türk otellerinin yüzde 20 oranında indirim yapmaya başladığını yazdı.

Rusya'nın Novosibirsk şehrinden Türkiye'ye yapılan turların fiyatları Ağustos ayında gözle görülür şekilde düştü.

Rus turizm haber sitesi Tourdom.ru'nun araştırmasına göre önümüzdeki hafta sonu, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı'ndan Antalya otellerine yönelik turların fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

1 hafta önceye göre yüzde 15 düştü

Novosibirsk'ten Antalya'ya 9 Ağustos çıkışlı 4 yıldızlı Beldibi Beach Hotel otel konaklamalı iki kişilik 10 günlük turun maliyeti yaklaşık % 15 azaldı. Aynı tur Ağustos başında 200 bin ruble karşılığında teklif ediliyordu.

10 Ağustos başlangıçlı turların fiyatlarında yüzde 20'yi aşkın düşüş

Bu fiyata Novosibirsk'ten 10 Ağustos çıkışlı Amon Hotels Belek konaklamalı iki kişi 10 günlük turun fiyatı iki haftada neredeyse dörtte bir oranında düştü. Temmuz ayında 287 bin ruble olan turun fiyatı şimdi 216 bin rubleye düştü.

5 yıldızlı Susesi Luxury Resort konaklamalı, 10 Ağustos'ta girişli 11 gün (10 gece) tur paketi Mayıs ayına göre % 20 daha uygun hale geldi. Mayıs ayında rezervasyon yapıldığında 555 bin rubleye mal olacak tur şimdi satın alındığında 444 bin rubleye mal olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizm Ajansı

Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın
Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın

Ekonomi

Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın

Rusya'dan Türkiye yalanlaması! Haberler doğru değil, Türkler indirim yaparsa işler belki değişir
Rusya'dan Türkiye yalanlaması! Haberler doğru değil, Türkler indirim yaparsa işler belki değişir

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye yalanlaması! Haberler doğru değil, Türkler indirim yaparsa işler belki değişir

Gürcistan Cumhurbaşkanı duyurdu: Rusya yeni bir üs kuruyor
Gürcistan Cumhurbaşkanı duyurdu: Rusya yeni bir üs kuruyor

Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı duyurdu: Rusya yeni bir üs kuruyor

Rusya Tarım Bakanlığı ilk kez açıkladı Türkiye 5 milyar dolar ödeyip satın aldı
Rusya Tarım Bakanlığı ilk kez açıkladı Türkiye 5 milyar dolar ödeyip satın aldı

Ekonomi

Rusya Tarım Bakanlığı ilk kez açıkladı Türkiye 5 milyar dolar ödeyip satın aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23