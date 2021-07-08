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Ekonomi Kesintinin ardından Akbank'tan yeni açıklama geldi
Ekonomi

Kesintinin ardından Akbank'tan yeni açıklama geldi

Yaklaşık iki gündür aksaklıkların yaşandığı Akbank'ta işlemler normale döndü. Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:55:00 -
Kesintinin ardından Akbank'tan yeni açıklama geldi

Akbank'tan yapılan açıklamada, "İnternet ve mobilin de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı" denildi.

İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi ödemelerinin bugüne ertelendiğini, gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu.

Banka ayrıca, 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi.

Akbank çalışma saatleri

Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

Ne olmuştu?

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

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