Kesinlikle uzak durun! Saç dökülmesini hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor, saç derisini tahriş ediyor

Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmada çok önemli. Ancak beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken saç dökülmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, saça zarar verebilecek kimyasallar içeren şampuanlardan kaçınırken protein ve demir açısından zengin bir diyet yemenin erkeklerin saç dökülmesini önlemesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Özellikle içeriğinde Sülfat ve formaldehit içeren şampuanlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

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Columbus'taki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden dermatolog Dr. Susan Massick, erkekleri saç çizgileri gerilemeye başlar başlamaz yumurta, sığır eti, nohut, kabak çekirdeği ve siyah fasulye gibi daha fazla gıda tüketmeye ve harekete geçmeye çağırdı. Ekstra proteinin saç köklerinin büyümesine yardımcı olacağını, eklenen demirin ise kırmızı kan hücrelerinin hücrelere taşıyabileceği oksijen miktarını artıracağını söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ HIZLANDIRIYOR!

Uzmanlar, neredeyse tüm şampuanlarda kullanılan, saçı köpürten sülfat içeren ve bakterileri öldüren bir temizlik maddesi olan formaldehit içeren şampuanların kullanılmasına karşı uyarıda bulunmuştu. Bunların saça zarar verebileceğini ve saç dökülmesini artıran kafa derisini tahriş edebileceğini söylüyorlar.

Saç dökülmesine sebep olan hastalıklar

Saç dökülmesi; tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, insülin direnci, hormonal rahatsızlıklar, diyabet ve anemi gibi birçok hastalığın semptomu olarak ortaya çıkabilir.

Genç yaşta saç dökülmesini önlemek

Saç dökülmesini durdurmak için düzenli yıkamalı ve en önemlisi doğal maskelerle saç derisinin beslenmesi tavsiye edilebilir. Saç dökülmeleri saç derisinin havasız ve bakımsız kalmasından dolayı görüldüğü için saç diplerine doğal yağ ve maskelerle masaj yapılması gerekmektedir.

36 yaşından sonra saç dökülür mu?

Erkeklerde saç dökülmesi 20'li yaşların başlangıcında hormanal düzeyin saptanmasıyla anlaşılmaktadır. Erkeklerin %60'ında 30'lu yaşlar %40'ında 30'lu yaş sonrasında kendisini göstermeye başlar.

16 yaşında saç dökülmesi

Günümüzde 16-18 yaş başlangıçları olan erkek tipi saç dökülmeleri, genç kızlarda daha fazla görülmektedir. Bu durumun nedenleri arasında aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemler vardır.

Parça parça saç dökülmesi

Saçkıran diğer adları alopesi areata ya peladdır. Özetle para gibi bölgesel ve sınırları net dökülme şeklinde tarif edilir. Kıl olan her yerde görülebilir. Diğer saç dökülmelerinden farklı olarak dökülme kısa sürede olur ve geride parlak bir cilt kalır yani tüyleşerek dökülme değildir.

Bölgesel saç dökülmesi neden olur? Saçın sağ tarafının dökülmesi

Bölgesel saç kaybı ve saçların incelmesine ise daha sık rastlanmaktadır. Kadınlarda genetik faktörlere ek olarak yeni doğum yapmış olmak, demir eksikliği, doğum kontrol hapı kullanımı, hormonal bozukluklar ve menopoz dönemi gibi durumlarda saç dökülmesi görülebilir.