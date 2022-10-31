Kesinlikle hayal değil! Bembeyaz dişlerin sırrı bu haberde

Yeni Akit Ankara

İnsanlarla iletişimde sağlıklı bir ağız ve güzel görünen beyaz dişler oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Özdere “ Şekil bozukluklarının yanı sıra daha koyu ve bakımsız dişler sosyal hayatı olumsuz etkileyebilmektedir. Beyazlatıcılı diş macunları ve evde uygulayabileceğiniz diş beyazlatma kalemi veya stripleri gibi çeşitli diş beyazlatma yöntemleri ile bir miktar beyazlatma sağlasa da profesyonel bir diş beyazlatma sistemi ile klinikte diş hekimleri tarafından yapılan ağartma ile daha sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak mümkündür” dedi.

“Bembeyaz dişler hayal değil”

”Anne karnında veya bebeklik döneminde kullanılan antibiyotikler, süt dişlerinin daimi dişlere dönüştüğü karma dişlenme döneminde meydana gelen yapısal bozukluklar, çay, kahve, sigara başta olmak üzere diş rengini etkileyebilecek gıdaların fazla tüketimi ve aşırı florür tüketimi dişlerde renk değişikliği ve beyazlık kaybına neden olabilir” açıklamasında bulunan Dr. Eda Özdere, dişlerin hem içten hem de dıştan renk değiştirebildiğini söyledi. “İç renklenme, diş minesine nüfuz etmiş ve diş fırçalama ile çıkarılamayan lekelerdir. Ağartma işlemi de bu tür renklendirmelerde iyi sonuç verir. Dış renklenme ise dişleri lekeleyebilecek çay, kahve ve sigara gibi maddelerin sık tüketilmesinden kaynaklanır. Bu tür lekelerden çoğunlukla basit diş taşı temizliği sonrası uygulanan polisaj (parlatma) işlemi ile kurtulmak mümkündür. Bu süreçte önemli olan dişlerinize uygulanacak tedavinin diş hekiminize danıştıktan sonra belirlenmesidir” açıklamasında bulundu.

Temel olarak uygulandıkları yere göre iki tip beyazlatma yöntemi olduğunu ifade eden Acıbadem Ankara Hastanesi Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere teknikleri şu şekilde anlattı;

“Ev beyazlatma sistemi için diş hekiminiz, ağzınızdan alınan ölçü ile size özel hazırlanmış plastik ağızlık hazırlar. Hasta evde bu ağızlığın içerisine jeli yerleştirerek beyazlatma işlemini kendisi gerçekleştirir. Bu işlem ile ortalama bir hafta içerisinde istenilen beyazlatma sağlanır. Ancak uygulanan jele bağlı olarak bu plastik ağızlığın gün içinde 4-8 saat takılması gerekebilir. Ofis beyazlatma sistemlerinde ise diş hekiminizin klinik ortamında beyazlatma jeli ve ışıktan oluşan bir saatlik Power Bleaching uygulaması ile diş renginizi kısa sürede açarak beklentilerinizi karşılayacak bir beyazlığa ulaşabilecek sistemlerdir. Ofis beyazlatma sistemleri en hızlı, en güvenilir ve etkili beyazlatma uygulamasıdır.” “Diş beyazlatmanın etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 6-24 ay kadar kalıcıdır” diyen Dr. Eda Özdere “Beyazlatma işlemi sırasında ve işlemden sonraki yaklaşık 2 hafta boyunca çay, kahve, sigara gibi dişlerinizin rengini değiştiren şeylerden uzak durmalısınız” uyarısında bulundu.

“Beyazlatma oranı diş yapısına göre belirlenir”

“Diş beyazlatma işlemi sırasında kullanılan solüsyonlar zararsızdır. Diş ve diş eti hastalığınız olmadığı sürece klinikte diş hekiminiz dişlerinizi beyazlatabilir.” açıklamasında bulunan Acıbadem Ankara Hastanesi Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere “Önemli olan diş beyazlatmada kullanılacak ilaçların diş yapınıza göre diş hekiminiz tarafından belirlenmesidir. Diş renginizin beyazlama oranı kullanılan ilaca ve dişinizin yapısına göre değişmektedir” dedi. “Diş beyazlatma işlemi sırasında kullanılan diş beyazlatma jelleri kişiye bağlı olarak dişlerde farklı oranda hassasiyete neden olabilir” açıklamasında bulunan Dr. Eda Özdere “Özellikle sıcak ve soğuk içeceklere karşı hassasiyet sizi rahatsız edebilir” dedi. Bunun beklenen bir yan etki olduğunu belirten Özdere “Önemli olan 24-48 saat içerisinde hassasiyetin ortadan kalkmasıdır. Diş hekiminiz hassasiyeti azaltmak ve süreci daha kolay atlatmak için florür uygulayabilir ve hassasiyeti azaltan diş macunu önerebilir” ifadelerini kullandı. Diş çürüğü veya benzeri bir problem varsa veya uzun süredir diş eti problemi yaşanıyorsa öncelikle bu problemlerin çözülmesi gerektiğini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere, hamileler, emziren anneler ve henüz gelişimini tamamlamamış çocuklara beyazlatma önerilmediğini söyledi.