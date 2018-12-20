Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Denizli'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, daha önce işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon yaptı. Operasyonda 3 kişi saklandıkları adreslerde yakalanıp, gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Abidin Ç.(39) hakkında 58 yıl, Mustafa P.(43) hakkında 39 yıl, Cafer A.(39) hakkında ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. 3 kişi hakkında ayrıca dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olmak suçlarından 20'den fazla yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.