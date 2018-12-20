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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Denizli'de düzenlenen asayiş operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:04
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Denizli'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, daha önce işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon yaptı. Operasyonda 3 kişi saklandıkları adreslerde yakalanıp, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Abidin Ç.(39) hakkında 58 yıl, Mustafa P.(43) hakkında 39 yıl, Cafer A.(39) hakkında ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. 3 kişi hakkında ayrıca dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olmak suçlarından 20'den fazla yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:04
  1. Denizli
  2. asayiş operasyonu
  3. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

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