Kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
Erzurum’da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; “Nitelikli Yağma ve Çocuğun Soybağını Değiştirmek” suçlarından 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.
Şahıs üzerinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet 9 mm. Glock marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ile 1 adet dürbün ele geçirildi. Firari şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kapalı Cezaevine konuldu.