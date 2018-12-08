Kesin tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor

Sayısal modellere dayalı uzun vadeli analizlere göre, bu kış yurdumuz Sibirya üzerinden gelecek dondurucu soğuk hava ataklarının etkisinde kalabilir. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı bir kış öngörülürken, Karadeniz üzerinde oluşacak yağış kütlelerinin de etkisiyle, İstanbul’da kışın sert geçeceği tahmin ediliyor.

İlk kar 27-31 Aralık'ta

Hava Forum'da yer alan ve uzun vadeli sayısal analizlerden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı 27-31 Aralık tarihleri arasında bekleniyor. Ancak meteorolojik tahminlerde süre uzadıkça tahmin tutarlılığının düştüğü göz önüne alındığında, kesin bir tarih vermek için henüz erken olduğu da bir gerçek.