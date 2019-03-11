0553 313 94 23

Kesin ihraç talebi Edremit’te şok etkisi yaptı

Edremit CHP Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi iddiaları Edremit’te şok etkisi yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:56
Kesin ihraç talebi Edremit’te şok etkisi yaptı

Edremit CHP Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi iddiaları Edremit’te şok etkisi yaptı. CHP’li aday ve CHP ilçe teşkilatı ise sessizliğe büründü. CHP’deki disiplin kargaşası kafaları karıştırdı.


CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bir mitingde yanına gelen iş adamıyla sohbet etmişti. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan’a" ifadesini kullanmış, Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir" demişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" şeklinde açıklama yaptı. CHP’nin yerel yöneticileri ise Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın disipline sevk edilmediğini ve genel merkezin bu hatayı düzelteceklerini ifade ederken, CHP’den yaşanan bu disiplin karmaşası kafaları karıştırdı.


Açıklamanın ardından çıkan kriz sonrasında CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Sizleri cuma günü Akçay’da gerçekleşen, partimizin ve il başkanlığımızın tasvip etmediği, kesinlikle onaylamadığı olayın akıbeti hakkında bilgilendirmeyi borç biliriz. Milletvekillerimiz okunan sala sebebi ile konuşmasını tamamlayarak gerekli hassasiyeti göstermiştir. Fakat partimiz ile hiçbir ilgisi ve alakası olmayan bir şahıs görünen o ki provokasyon amaçlı olarak başkanımıza bir takım söylemlerde bulunmuştur. Başkanımızın dün basın açıklamasında belirttiği gibi okunan sala sebebiyle konuşmayı anlayamayan fakat kendisine bir destek söyleminde bulunduğunu düşündüğü şahsa cevap vermiştir. Kuva-i Milliye şehri Balıkesir’de bizler asla böyle bir söylemi kabul etmeyiz. Edremit Belediye Başkan Adayımız Selman Hasan Arslan’ın kullanılan sözleri hiç anlamadığı, iştirak etmediği ve katılmadığını ertesi gün yaptığı basın açıklamasında da kesin bir dille ifade etmiştir. Millet İttifakı adayımız Arslan’ın ülkemize ve bayrağımıza olan bağlılığını onu tanıyan herkes çok iyi bilir. Bu şahıs hakkında da emniyet güçleri gerekli işlemleri yapmıştır. Bizler de bu provokasyonun takipçisi olacağız, konu hakkında gelişmelerinde kamuoyu ile paylaşacağız. Maalesef Cahit İnceoğlu adlı partilimizin okunan sala ile ilgili ifadelerindeki saygısızlığı, anlamsızlığı, partiliye vepartimize yakışmayan tavırları da üzüntü ile tespit etmiş bulunmaktayız. Kendisinin ifadelerini kesinlikle kabul etmiyor ve esefle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak kendisini kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna vermeye oy birliği ile karar vermiş bulunmaktayız. İnceoğlu bundan böyle partimiz ile ilgili hiçbir etkinliğe ve organizasyona katılamayacaktır, partimiz adına hiçbir yerde açıklama yapamayacaktır. Kendisinin bu ifadelerini partimiz ile ilişkilendirmemenizi rica ederiz" dedi.


İlçede ise CHP seçim otobüslerinin gün içinde dolaştırılmadığı, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın ilçe teşkilatı ile bir toplantıya girdiği ve konuyu değerlendirdikten sonra yazılı veya görsel bir açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç pil getir bez çantayı götür
    1. Üç pil getir bez çantayı götür
    2. Robinho'dan çok konuşulacak transfer..
    3. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    4. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    5. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    6. Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için..
    7. "Asıl ihtiyacımız özel sektör..
    8. Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269..
    9. Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı
    10. Başkan Fatma Toru kadın medya..
    11. Evlere para dağıtan 'Hızır' bu kez..
    12. Esnaftan Şahin’e tam destek
    13. Venezuela’da 80 saatten fazladır devam..
    14. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    15. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    16. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    17. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    18. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    19. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    20. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...