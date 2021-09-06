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Yerel Kesime götürülen inek ortalığı birbirine kattı
Yerel

Kesime götürülen inek ortalığı birbirine kattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kesim için mezbahaya getirilen inek, ipinden kurtularak kaçtı. Polis, zabıta ve veteriner ekiplerini peşinden koşturan inek, 4 saatlik kovalamacanın ardından atılan üç uyuşturucu iğne ile yakalanabildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:19:00 -
Kesime götürülen inek ortalığı birbirine kattı

Sahibi tarafından mezbahaya kesim için getirilen inek, kamyondan indirildiği sırada ipini kopardı. Mezbaha çevresindeki tarım arazilerine doğru kaçmaya başlayan inek, Keşan-Gelibolu karayoluna çıktı.

Şehirler arası yolda demir bariyerlerin arasına giren ve burada sıkışan inek trafiği tehlikeye düşürünce Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine ineğin bulunduğu yere gelen ekipler, trafik akışının kontrollü bir şekilde akması için tedbir aldı. Ancak kızgın inek bir türlü sakinleşmeyince Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekipler ineğe uyuşturucu iğne attı. Atılan iğnenin daha da sinirlendirdiği inek yine koşarak kaçmaya başladı. İstanbul yoluna doğru kaçan inek, sahibi ile ekipleri uzun süre peşinden koşturdu. Bu kez şehir içine giren hayvan, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin arkasındaki Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'nde sıkıştırılabildi. Yaklaşık 4 saat koşarak yorulan inek burada bir süre dinlenirken, sakinleşmesi için atılan uyuşturucu iğnelerin etkisiyle yere yatan inek ekipler tarafından yakalandı. Yaklaşık 4 saatlik kovalamacanın ardından bacaklarından iple bağlanarak yakalanan inek, kesim için tekrar mezbahaya götürüldü.

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