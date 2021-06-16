Kesildi eroin, morfin hedefe kondu Afrin!

Yavuz Selim İstanbul

Afrin’de Şifa hastanesini bombalayan, çiftçilere saldıran, askeri üslere sistematik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/PYD’nin esas amacının kesilen uyuşturucu trafiğini yeniden tesis etmek olduğu belirlendi.

En büyük uyuşturucu sahası Afrin’deydi

PKK ve ABD’nin Afrin’e yönelik sistematik saldırılarının perdesini aralıyoruz. Türkiye’nin 20 Ocak 2018’de başlayıp 24 Mart 2018’de nihayete erdirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile hürriyetine kavuşturulan Suriye’nin Afrin kentinin stratejik önemi, gün geçtikçe daha çok belirginleşiyor. Suriye PKK’sı PYD/YPG’nin işgal altında tuttuğu dönemde terör faaliyetlerinin “zehir” bölümünün kritik merkezi olan Afrin’in, sanıldığının aksine PKK’nın ideolojik merkezi olmadığı, bölgedeki en büyük uyuşturucu üretim sahasının bu ilçede bulunduğu kaydedildi.

14.5 milyon tonluk devasa uyuşturucu trafiği

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Kilis, G.Antep ve Diyarbakır’da PKK’nın uyuşturucu sevkıyatına yönelik operasyonlarda 14.5 milyon ton uyuşturucu ele geçirildi. PKK’nın uyuşturucu ağına yönelik 1 yılda 11 operasyon düzenlendi. Bu operasyonların birinde 3 Ağustos 2017’de PKK/PYD’nin Afrin’de üretip Türkiye üzerinden dünyaya pazarlamak istediği 12 milyon adet Captagon (amfetamin) uyuşturucu hapı yakalandı. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu kaydedildi. 18 Eylül 2017’de Afrin’de üretilip Türkiye’ye sokulmak istenen uyuşturucu ise yüklü olduğu TIR’da bulundu. TIR içerisindeki gizli bölmelerde saklanmış 500 kg ağırlığındaki 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Avrupa’dan dünyaya

İstihbarat birimlerince yapılan araştırmada PKK’nın Afrin merkezli uyuşturucu sevkıyatının Balkanlar, Avrupa, Kanada, ABD ve Güney Kore’ye yapıldığı saptandı. Terör örgütünün Afrin’de 8 adet imalathanesinin bulunduğu belirlendi. Özellikle amfetamin türevi Captagon uyuşturucu maddesinin üretildiği Afrin’de PKK/PYD’nin bir yılda elde ettiği gelirin 1.5 milyar dolar olduğu kaydedildi. Terör örgütünün Afrin’deki uyuşturucu pazarının elebaşılığını Abdo Hayr’ın yaptığı saptandı. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Bülbül, Dikmetaş, Cinderes, Raco, Deyrisuvan bölgesindeki imalathane ve ekim-hasat sahalarını tek tek ifşa ettiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı/Afrin Operasyonu’nun başarıyla neticelenmesinin ardından Afrin’deki uyuşturucu merkezi çökertildi. Uyuşturucu atölyeleri dağıtıldı ve kapatıldı. PKK’nın ekim ve hasat sahaları imha edildi. Türkiye’nin son verdiği bu korkunç uyuşturucu trafiği sebebiyle Afrin’e yönelik hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Ocak 2020’de Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Zeytin Dalı Harekatı’nı yapmasaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu” demişti.

