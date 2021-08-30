Keşfedildi! Dişi ahtapotlar, rahatsız eden erkeklere bakın ne yapıyor

Dişi ahtapotların istenmeyen çiftleşme girişimleri sırasında erkeklere kum, deniz kabuğu ve yosun fırlattığı keşfedildi.

Avustralya kıyılarındaki ahtapotların görüntüleri, 8 bacaklı hayvanların "kollarını, dokularını ve sifonlarından fışkıran suyu koordine ederek kullanabildiğini, böylece su sütunları boyunca materyalleri şiddetle fırlatıp bazen diğer ahtapotlara çarpmasına neden olduğunu" ortaya çıkardı.

Avustralya, ABD ve Kanada'dan araştırmacılar, yaban hayatındaki ahtapotların videosunu inceleyerek genelde dişilerin bir şeyler fırlatma ihtimalinin erkeklerden fazla olduğunu keşfetti.

Aralık 2016'daki örnekte tek bir dişi ahtapot 10 kez malzeme fırlatmıştı; bunlardan 5'i bilim insanlarının onunla birkaç kez çiftleşmeye çalıştığını söylediği, bitişik sığınaktaki erkeğe çarpmıştı.

Dişinin 10 atışının tümü ya bütünüyle ya da kısmen kumdan oluşuyordu. Atışlardan birinde dişinin hazırlık hareketleri arasında erkeğe doğru dönüş de vardı... bu da erkeğin doğrudan atış istikametine girmesini sağladı.

Ateş Hattında: Yabani Ahtapotların Döküntü Fırlatması (In the Line of Fire: Debris Throwing by Wild Octopuses) başlıklı araştırma makalesinin ön baskısında şu ifadeler yer aldı:

Independent'in haberine göre; bu atış silsilesi, atışların görünür hedefi olan erkeğin davranışları açısından da önem taşıyor.

4 vakada erkek, atışlardan kaçındı ve silsile boyunca bu hareketler atışla ilgili olarak, daha önce meydana geldi. İlk iki durumda hedefteki ahtapot atışın başlamasından sonra, diğer ikisinde ise atıcı ahtapotun hazırlık hareketleri yaptığı esnada, atış başlamadan önce kaçındı.

Araştırmacılar diğer örneklerde başka ahtapotların kaçmaktansa atıcı yönünde kollarını kaldırdığını ortaya çıkardı. Bazen de ahtapot yerine balıklar vuruldu.

Vurulan ahtapotların "karşılık verdiği" ve kum veya deniz kabuklarını geri fırlattığı gözlemlenmedi.

Nesne fırlatmak hayvanlar arasında yaygın bir davranış değil ama şempanzeler ve kapuçinler, filler, firavun fareleri ve kuşların bunu yaptığı biliniyor. Diğer hayvan türlerinde de fırlatmayla ilgili eylemler gözlemlenmişti. Bunlar arasında örümceklerin rahatsızlık verici tüylerini fırlatması ve okçu balıklarının su fışkırtması da yer alıyor.