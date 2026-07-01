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Spor Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde
Spor

Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde

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Kesenin ağzını açtı! Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin yıldızının peşinde

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için İngiltere’den transfer iddiası gündeme geldi... Premier Lig’in yeni ekiplerinden Hull City’nin, yıllık 8.5 milyon euroluk maaşı bulunan 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca için İngiltere ihtimali konuşulmaya başladı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin, Brezilyalı yıldızı transfer listesine aldığı iddia edildi.

 

Takvim'de yer alan habere göre; Hull City'nin Anderson Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi. Hull'un Brezilyalı oyuncu için şartları değerlendirdiği ifade edildi.

 

45 maç 27 gol

Anderson Talisca, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıktı. 32 yaşındaki 10 numara, bu mücadelelerde 27 gol atarken, 5 de asist yapmayı başardı.

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