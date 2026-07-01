Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bakanlıktan ücretsiz müzekart müjdesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dört yıl önce hayata geçirilen uygulama kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin." ifadelerini kullandı.