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Aktüel Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı
Aktüel

Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:14:25 -
Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisine makam odasında bakmaya başladı.

Saros bölgesindeki yazlıkçı bir aile İstanbul'daki evlerine dönerken baktıkları sokak kedisini Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na emanet etti.

Emanete sahip çıkan Başkan Helvacıoğlu, sosyal medyadan, her zaman hayvan dostu bir belediye oldukları paylaşımını yaparak, kedi için isim önerisinde bulunulmasını istedi.

Helvacıoğlu, ismi kabul edilen hayvansevere mama hediye edileceğini de duyurdu.




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