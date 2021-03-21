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Dünya "Kervancı Ali" diye bilinen Ali Katırcıoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Dünya

"Kervancı Ali" diye bilinen Ali Katırcıoğlu'nun mal varlığına el konuldu

“Kervancı Ali” lakabıyla tanınan Kaynak Holding’in sahibi, FETÖ firarisi Ali Katırcıoğlu ile oğullarının mal varlığına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 08:16:00 -
"Kervancı Ali" diye bilinen Ali Katırcıoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal katkı sağlayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Katırcıoğlu şirketleri de vardı. Gayrimenkul zengini Ali Katırcıoğlu ile oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu, torunu Fethullah Demircan firari olarak aranırken, şirket ortağı 8 kişiye dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıl hapis cezası verdi. Demircan tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı Fatma Nuray Demircan'a ise "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, diğer 6 şirket ortağından birine de "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verirken 5 sanık beraat etti. Katırcıoğlu'nun yanında çalışanları şirketlerine ortak yaptığı belirlenmişti.

Sabah'ın haberine göre mahkeme heyeti, FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri kapsamında elde edilen şirket mallarının müsadere edilmesine de karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin onlarca şirketi ve şirket malları devlet hazinesine geçmiş oldu.

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Yorumlar

Kocasolak

Kaynak holdingin önceki genel müdürü Naci tosun firari AMA kardeşleri Necati ve İmdat tosun yalancı şahitler bulup beraat ettiler. Bunların mal varlıkları NEREDE???
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