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Ekonomi Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama! Türk devi duyurdu: Satışa çıktı
Ekonomi

Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama! Türk devi duyurdu: Satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:04:00 - 2024-09-14 21:09:28
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama! Türk devi duyurdu: Satışa çıktı

Türkiye'de en güvenilir kurumlardan öne çıkan Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama yaptı. Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışa çıktı.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama yaptı.

Kervan Gıda'dan bugün (13 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Kervan Gıda'nın Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinde sadeleştirme ve gözden çıkarılan üretim proseslerinin gelir getirici şekilde elden çıkarılması amacıyla Polonya'daki bağlı ortaklığımız PWC Odra S.A., alıcı bir firma ile ön satış sözleşmesi imzalandığını dün akşam Polonya Borsası ve kamuoyuna açıklamıştır.

Brzeg bölgesindeki arsa ve üzerinde kurulu binalar ile içerisindeki çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatları satışa konu ana unsurlardır. Ön satış sözleşmesinde karşılıklı yükümlülükler bulunmakta olup kapanışın 2024 yıl sonuna kadar yetişmesi hedeflenmektedir. Ancak olası gecikmelere karşı ön sözleşmede son tarih olarak 15 Mart 2025 tarihi belirtilmiştir.

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