Kertmen'de yaklaşık 20 yıl sonra düzenlenen güreş festivaline 733 güreşçi katıldı

Kahramanmaraş'ın Kertmen Mahallesi, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden geleneksel güreş organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali'ne Türkiye'nin 40'tan fazla ilinden 733 güreşçi katıldı.

Önceki yıllarda Hartlap Mahallesi'nde yapılan festival bu yıl Kertmen'e taşındı. Onikişubat Belediyesi, festival kapsamında mahalleye 3 bin seyirci kapasiteli modern bir güreş sahası kazandırdı.

Müsabakalar minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde yapıldı. Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçilerin yanı sıra Kırkpınar altın kemerli başpehlivanlar da er meydanına çıktı. Karşılaşmaları 3 binden fazla güreşsever takip etti.

Toptaş: "Geleceğin şampiyonları, pehlivanları inşallah buradan çıkacak"

Festivalde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kertmen'de 20 yıl sonra yeniden güreş organizasyonu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, güreşin Kahramanmaraş için yalnızca bir spor dalı olmadığını söyledi.

"Biz bugün burada sadece bir güreş festivali gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda buraya bu güzel, kalıcı eserin de kazandırılmasını sağladık" diyen Toptaş, sahanın geleceği için, "İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de burada, tıpkı eskiden olduğu gibi gençlerimiz turnuvalara katılacak ve geleceğin şampiyonları, pehlivanları inşallah buradan çıkacak" dedi.

Toptaş, mahallenin güreşteki yerini "Kertmen Mahallemiz de bu zamana kadar güreş konusunda gerçekten ilimizde bu spora çok önemli katkılar sunmuş, çok önemli yiğitler ve pehlivanlar yetiştirmiştir" sözleriyle anlattı. Toptaş; iş birliği için federasyona, alanı oluşturan çalışma arkadaşlarına, bölge muhtarlarına ve Kertmen ile civar mahallelerden festivale gelenlere teşekkür etti.

Görgel: "Bu şartlara taşınması önemli bir gelişme"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Onikişubat Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan tesisin geleneksel sporun geleceğe taşınması açısından değerli olduğunu söyledi. Festivalin 20 yıl sonra yeniden düzenlendiğini belirten Görgel, "Bu şartlara taşınması önemli bir gelişme" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın geçmişten bugüne çok önemli pehlivanlar yetiştirdiğini belirten Görgel, Bertiz'den Kertmen'e, Afşin'den Göksun'a şehrin farklı bölgelerinde düzenlenen güreşlerin çocuklar ve gelecek nesiller için değerine işaret etti: "Bu sayede çocuklarımız er meydanıyla tanışıyor, büyüklerin izinden yürüyerek bu kadim geleneğe hep beraber sahip çıkıyoruz." Görgel de organizasyonda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

Başpehlivanlık İbrahim Avcı ve Mehmet Emin Demir'in

Festival kapsamındaki köy güreşleri müsabakalarında İbrahim Avcı, rakibi Alper Domurcuk'u mağlup ederek başpehlivan oldu.

Karakucak güreşlerinde ise başpehlivanlık unvanını, Yunus Emre Yıldız'ı yenen Mehmet Emin Demir elde etti.