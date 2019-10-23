Kertenkeleden korktuğu için balkondan atlayan çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, gördüğü kertenkeleden korkarak balkondan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 10:29
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Berat Kaynak, 2 katlı evlerinin balkonunda gördüğü kertenkeleden korktu.
Bunun üzerinde balkondan atlayan Berat'ın babası Engin Kaynak, gürültü üzerine çıktığı balkonda oğlunun beton zemine düştüğünü gördü.
Kaynak, yaralanan oğlunu aracıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
"Kertenkeleden korktuğu için balkondan atlamış"
Burada tedavi altına alınan Berat Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Engin Kaynak, olay sırasında evde olduğunu belirterek, "Oğlum Berat, balkonda gördüğü kertenkeleden korkunca kaçmak için balkondan atlamış. Düşmesiyle çıkan sesi duyduk. Zaman kaybetmeden oğlumu Ünye Devlet Hastanesi'ne getirdim." dedi.
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