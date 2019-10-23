0553 313 94 23

Kertenkeleden korktuğu için balkondan atlayan çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gördüğü kertenkeleden korkarak balkondan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:29
Kertenkeleden korktuğu için balkondan atlayan çocuk yaralandı

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Berat Kaynak, 2 katlı evlerinin balkonunda gördüğü kertenkeleden korktu.

Bunun üzerinde balkondan atlayan Berat'ın babası Engin Kaynak, gürültü üzerine çıktığı balkonda oğlunun beton zemine düştüğünü gördü.

Kaynak, yaralanan oğlunu aracıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"Kertenkeleden korktuğu için balkondan atlamış"

Burada tedavi altına alınan Berat Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Engin Kaynak, olay sırasında evde olduğunu belirterek, "Oğlum Berat, balkonda gördüğü kertenkeleden korkunca kaçmak için balkondan atlamış. Düşmesiyle çıkan sesi duyduk. Zaman kaybetmeden oğlumu Ünye Devlet Hastanesi'ne getirdim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:29
  1. Karşıyaka Mahallesi
  2. kertenkele
  3. Ünye Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Haritayı kapatın" diyen Putin'e, Erdoğan'dan bomba cevap!
    1. "Haritayı kapatın" diyen Putin'e,..
    2. Türkiye 10 sıra daha yükseldi
    3. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a çağrı!
    4. Bakan Yardımcısı Demircan: Milli..
    5. Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    6. 85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
    7. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    8. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    9. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    10. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    11. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    12. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    13. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    14. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    15. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    16. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    17. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    18. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    19. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    20. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    21. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    22. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    23. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    24. Galatasaray'da Küfür krizi!
    25. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    26. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    27. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    28. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    29. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    30. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi