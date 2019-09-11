Kermesin geliri kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) işbirliğiyle ‘Güçlü bir el mutlu bir nefes’ adı altında kermes düzenlendi. Kermesteki ürünlerin satışından elde edilen gelirin, kanser hastaları ve hasta yakınlarına aktarılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Kanser hastaları ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda kermes düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun ve Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ile birlikte kermesi ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz’dan bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün böyle önemli ve anlamlı faaliyetlere hassasiyetle yaklaştığını belirten Daire Başkanı Özcan, kermese emek veren gönüllülere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Manevi anlamda bizlere hep destek veriyor. Bugün buradaki kermesimizde gönüllülerimizin yaptığı ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Elde edilen gelir de kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi Öğrenci burslarına aktarılıyor” dedi.

Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Saadet Koşmaz kendilerini her anlamda destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kermeste satılan ürünlerden de satın alarak, katkıda bulundu.