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Aktüel Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu
Aktüel

Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu

Terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri belirtilen 45 kişiye ait cesedin toplu mezardan çıkarılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:20:32 -
Kerkük'ün güneyinde toplu mezar bulundu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 45 kişiye ait cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün Havice ilçesinin Rıyad nahiyesi yakınlarında, DEAŞ tarafından öldürülen 45 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu." denildi.

Toplu mezar bölgede güvenlik devriyesi yapan polis güçleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Rıyad nahiyesinin Davud Bakara köyü yakınlarında bulunan toplu mezardaki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığı kaydedildi.

Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017 tarihinde geri almıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.


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