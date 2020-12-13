Kerkük'teki DEAŞ saldırısında bir asker öldü

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınlarında Irak ordusunun operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının kullandıkları bir sığınağa girerken bir bombanın patladığını ifade eden Kemal, bombanın daha önce sığınağın girişine yerleştirildiğini ifade etti.

Kemal, uzaktan kumandayla bombanın patlaması sonucu Irak ordusundan bir askerin öldüğünü iki askerin de yaralandığını aktardı. Olay üzerine bölgede operasyon genişletildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.