Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ramazana kadar uzatıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 24 Nisan'a uzatıldı.

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ramazan ayının ilk günü olan 24 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi. Bu sürede kentte yaklaşık bir aydan beri başlatılan detaylı temizlik çalışmalarının da devam edeceği aktarıldı. Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği kaydedildi.

Kerkük'te Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası, daha önce kentte sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

