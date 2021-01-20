Kerkük'te polis baskını! 3'ü birden yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde bir adrese düzenlenen baskında 3 DAEŞ'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Penca Ali semtinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis güçlerinin bir adrese baskın düzenlediklerini belirtti.

Nuri, baskının düzenlendiği adreste daha önce terör eylemlerinden aranan 3 DAEŞ'li teröristin yakalandığını ifade etti.

Yapılan ön soruşturmada yakalananların suçlarını itiraf ettiklerini aktaran Nuri, yapılan resmi işlemlerin ardından terör mensuplarının mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.