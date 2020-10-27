  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kerkük'te petrol kuyusu korumalarına silahlı saldırı : 1 ölü
Aktüel

Kerkük'te petrol kuyusu korumalarına silahlı saldırı : 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:27:20 -
Kerkük'te petrol kuyusu korumalarına silahlı saldırı : 1 ölü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ mensuplarının, Irak'ın Kerkük kentinin batısındaki Hubbaza petrol alanındaki 11 numaralı petrol kuyusunun korumalarına yönelik düzenlediği silahlı saldırıda, 1 polis memuru öldü.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batıdaki Hubbaza petrol alanında 11 numaralı petrol kuyusunun korumalarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Harbiye, DEAŞ terör örgütü militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda, 1 polis memurunun öldüğünü açıkladı.

Saldırının, polis memurlarının nöbet değişimi sırasında yapıldığını belirten Harbiye, saldırı sırasında teröristler ve koruma polisler arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldığını belirten Harbiye, saldırganların peşine düşüldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş; söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay