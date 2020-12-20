Kerkük'te operasyon! DAEŞ'liler enselendi
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonda 5 teröristin yakalandığı bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonda 5 teröristin yakalandığı duyuruldu.
Irak Federal Polis gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında başlatılan operasyonda 5 DAEŞ'li teröristin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, yakalanan teröristlerin bölgedeki terör unsurlarına lojistik destek sundukları ve resmi işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.
Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları devam ediyor.