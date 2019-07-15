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Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef oldu

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde, milyonlarca bal arısının telef oldu. Yetkililer, olayla ilgili olarak terör örgütü DAEŞ'ten şüpheleniyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:24
Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef oldu

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde milyonlarca bal arısı henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Kerkük Tarım Müdürü Züheyr Ali, henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısının telef olduğunu söyledi.

Bal arılarının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Ali, bu olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına ilişkin bölgede incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

Ali, bölgedeki tarım arazilerinde bilinçsiz ilaçlama yapıldığına dikkati çekerek, zaman zaman terör eylemleri düzenleyen DAEŞ militanlarının da tarım sektörüne zarar vermek için bu olayı gerçekleştirmiş olabileceğini savundu.

Kerkük Tarım Müdürü Ali, Tarım Müdürlüğü ve bölgedeki güvenlik güçlerinden oluşan bir komisyon tarafından incelemelerin başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yetiştirdiği yüz binlerce bal arısı telef olan bal üreticisi Adnan Sumedei, ''Bu, bölgemizdeki tarım sektörünü vurmak için kasıtlı yapılan bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:24
  1. Irak
  2. Kerkük
  3. Bal arısı
  4. milyonlarca arı telef oldu
  5. DAEŞ

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