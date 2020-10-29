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Aktüel Kerkük'te Mevlid Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı
Aktüel

Kerkük'te Mevlid Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı

Etkinlik kapsamında 43 çocuk sünnet edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:57:50 -
Kerkük'te Mevlid Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde her yıl Mevlit Kandili'nde yapılan ve geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleni kapsamında 43 çocuk sünnet edildi.

Mevlid Kandili dolayısıyla her yıl yapılan geleneksel toplu sünnet şöleni kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Hacı Osman Camisi'nde gerçekleşti.

Hacı Osman Camisi İmam ve Hatibi Turhan Kafili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, on yıllardır Kerkük'te yapılan toplu sünnet etkinliğinin dedelerinden kendilerine kalan bir ecdat mirası olduğunu söyledi.

Kafili, bugün etkinlik kapsamında 43 çocuğun sünnet edildiğini kaydetti.

Her yıl Kerkük'ün birçok semt ve bölgelerinde bu etkinliğin yapıldığına dikkat çeken Kafili, ailelerin erkek çocuklarını özellikle bu günde sünnet ettirmek için getirdiklerini anlattı.

Kafili, "Her yıl Peygamberimizin doğduğu günde bu camide onlarca çocuk sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atıyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı geçen yıllara göre daha az katılım olduğunu belirten Kafili, tüm dünyanın en kısa zamanda bu salgından kurtulması için dua ettiklerini ifade etti.

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