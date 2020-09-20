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Aktüel Kerkük'te koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler yeniden açıldı
Aktüel

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:29:40 -
Kerkük'te koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler yeniden açıldı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakfa bağlı cami ve mescitlerin bugünden itibaren açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı önlemlerin alınması çerçevesinde cami ve mescitlerin ibadete açılmasına dikkat çekildi.

Kerkük'ün Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami ve mescitlerin ibadete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hurşit, camiye namaz kılmaya gelenlerin koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının talimatlarına mutlaka uyması gerektiğini kaydetti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle camiler ve mescitler 16 Mart'ta ibadete kapatılmıştı.


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