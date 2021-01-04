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Aktüel Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:51:23 -
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 teröristin öldüğü, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ militanının öldürüldüğünü söyledi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon gücüne bağlı hava kuvvetlerinin de operasyona destek verdiğini aktaran Harbiye, operasyonun Irak ordusu ve federal polis gücü tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü ifade etti.

Operasyonda teröristlere ait iki sığınağın imha edildiği bilgisini veren Harbiye, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini kaydetti.

Harbiye, Reşad nahiyesine bağlı Suhule köyünde 21 adet tüfek, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 TNT patlayıcısının ele geçirildiği bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.


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