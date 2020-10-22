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Aktüel Kerkük'te 5 DEAŞ mensubu yakalandı
Aktüel

Kerkük'te 5 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak federal polisinin DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:25:22 -
Kerkük'te 5 DEAŞ mensubu yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak federal polisinin Kerkük'te başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polisin kentin güneyindeki Zegetun bölgesinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattığını ifade etti.

Operasyonda 5 teröristin yakalandığını aktaran Nuri, bölgede yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nuri, ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden bu kişilerin, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

Iraklı yetkili ayrıca bölgenin DEAŞ unsurlarından bütünüyle temizlenmesi için operasyonların sürdüğü bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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