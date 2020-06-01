  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kerkük'te 4 DEAŞ mensubu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:38:35 -
Kerkük'te 4 DEAŞ mensubu yakalandı
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında 4 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Kamil, 2 gün önce bir semte yerleştiklerine yönelik bir ihbarı değerlendiren Kerkük polisinin baskının düzenlendiği evde hafif silah, sahte evrak ve kimlik ele geçirdiklerini ifade etti.

Baskında yakalanan terör mensuplarının, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktaran Kamil, gerek kent merkezi gerek ilçe ve kasabalarda operasyon ve baskınları artıracaklarını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı