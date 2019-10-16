Kerküklüler, güvenliği sağlayan özel güçlerin kentten çekilmesine kararına tepkili Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kentten çekilmesi kararı protesto edildi.

Irak'ta, başbakanlığa bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının Şorav bölgesindeki karargahı önünde bir araya gelen onlarca kişi, merkezi hükümetiin bugün yayımladığı "özel güçleri Kerkük'ten çekme" talimatına tepki gösterdi. Kerküklüler ayrıca 61. Tugayın bölgeden çekilmesinin ardından yerine Peşmerge'nin getirilmesi ihtimalinden endişe duyduklarını dile getirdi. Konuya dair basın toplantısı düzenleyen Kerkük Valisi Rakan Said, ''Kentin güvenliğini sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı gücünün kentten ayrılmasını istemiyoruz." dedi. Said, Kürt siyasi partilere bağlı güvenlik güçlerinin kente tekrar dönmesini istemediklerini vurgulayarak, Başbakanlığa bağlı özel gücün, Kerkük'teki karargahının da tekrar Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. AA muhabirine konuşan göstericilerden Ahmed Osman merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını en iyi şekilde sağladığını savundu. 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla 23 Ocak'ta Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücünden devralmıştı. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

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