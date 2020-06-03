Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki ani artış nedeniyle kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hemen hemen her yerinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığını söyledi.Selman, kentte çalışmaların özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların tespit edildiği bölgelerde yoğunlaştırıldığına dikkati çekti.Çalışmaların en az 3 gün süreceğini belirten Selman, kentteki tüm cadde, sokak, cami, okul ve devlet kurumlarını kapsadığını ifade etti.Vatandaşları bu salgın ile mücadele konusunda bilinçlendirmeyi de hedeflediklerini dile getiren Selman, detaylı dezenfeksiyonun akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam edeceği bilgisini verdi.Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te son bir günde 10'u çocuk 48 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.