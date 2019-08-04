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Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Küzeci: Asıl amaçları Kerkük'ü ilhak etmek

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı Şemsettin Küzeci, "Kerkük'ü Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak ettirmek istiyorlar." diyerek şu mesajı verdi: "Biz istiyoruz ki seçimler Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde yapılsın. Aksi taktirde Kerkük'te hiçbir Türkmen seçmen sandık başına gitmeyecektir."

04 Ağustos 2019 Pazar 20:32
Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Küzeci: Asıl amaçları Kerkük'ü ilhak etmek

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Küzeci, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile Irak Başbakanı Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin arası iyi olduğu için Irak, Kürtlere ciddi bir şekilde destek oluyor." diyen Küzeci, " Barzani Federal Mahkeme'den bir karar çıkartılmasını sağladı. 140. Madde'yi yeniden uygulamaya sokacaklar. Şişirme nüfusun 2020 seçimlerinde oy kullanmasını önlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Kerkük'ü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak etmek istiyorlar'

"Yaşanan tüm gelişmelerde esas amacın Kerkük'ü Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak ettirmek olduğunu anlıyoruz." ifadesini kullanan Küzeci, "Biz istiyoruz ki Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde seçim yapılsın. Aksi taktirde Kerkük'te hiçbir Türkmen seçmen sandık başına gitmeyecektir." dedi.

Küzeci, 2018'deki parlamento seçimlerinin hileli geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

'Şişirme seçmenlerle oy kullanıyorlar'

"Merkezi hükümet Kerkük'ü kontrole alınca içeride asayiş kalmadı. Kerkük Vilayet Meclisi'nde 43 üyenin 26'sı Kürt olduğu için meclis şu ana kadar toplanamadı. 13 Mayıs 2018'de yapılan parlamento seçimleri hileli geçti. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu Kürtlerden oluşuyordu. Bununla birlikte Kerkük İl Meclis Başkanı da Kürt'tü. Netice olarak da 13 Milletvekili'nden 6'sını kazandılar. 3 de Türkmen vekil seçildi. Seçim sonuçlarına itiraz eden Türkmenlerle Araplar tekrar sayım yapılmasını istedi. Yeniden sayımlar yarıda durduruldu. Ondan sonra yapılan itiraz da kabul edilmedi. Şu anda Kerkük'ü eski haline getirmeye çalışıyorlar. Kerkük'te Nisan 2020'de Mahalli Seçimler yapılacak. Araplar ve Türkmenler seçmen kütüklerinin kontrol edilerek yeniden yapılanmasını istiyor ama buna da izin vermiyorlar. Kerkük'te yaklaşık 600 bin kaçak seçmen var. 31 Aralık 2007'de 140. Madde'nin geçerliliği sona erdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Talabani, tartışmalı bölgelere eşit temsil hakkı verilmesini önerdi. Bunu en başta Kürtler de Türkmenler de kabul etti. Kürtler daha sonra Kerkük'ün %90'ının kontrol altına alındığını görünce bundan vazgeçtiler."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:32
  1. Ankara
  2. Kerkük
  3. Şemsettin Küzeci
  4. Kerkük Gazetesi
  5. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  6. Kerkük Vilayet Meclisi

YORUM YAZ

  • SsgSsg28 dk önce
    Gerçek ve hiç baskı altında olmadan Kerkük te refarendum olsa Barzani kazanır Türkiye ırak ta Kürt lerin yarında yer alsa daha iyi belki bes yıl sonra İran ırak diye devletler olmaz güncel politikalar zarardır ilerıye dönük politika yarardir
  • Eyup Eyup 30 dk önce
    Türkiye musul ve Kerkükü ilhak etmedikçe bu sorun kıyamete kadar çıbanbaşı olarak sürer gider.
  • HadraHadra30 dk önce
    Barzaninin Babasını Saddam zamanında Türkiye Koruyup Barındırdımı Barındırdı, Pekala Barzaninin Uhdesinde Konsolosluk mensubumuz şehit edildimi edildi. Barzanin Sermayesinin ( Eğer Komşu, ve de Müslüman İse şayet ) Sermayesi neden İsrail Bankalarında, Türkiye ile değil Daha çok İsrail ve ABD ile İlişkilidir.Kendi Kendimizi kandırmayalaım. kaldıki Kerkük'ü Türklüğünden dolayıda raha bıraksın! Tavrımızı netleştirmemiz lazım. İleride Salih Müslim Belası çıkmasın karşımıza!
  • abdullahabdullah33 dk önce
    ABD/İNGİLTEREnin Irakı işgali, Saddamı devirmesi, 36-42.paraleller arasında uçuşa yasak bölge edip çekiç güc isimli kaatil askerlerini yerleştirmesi TAMAMEN ABD/İNGİLİZ kuklası ve siyonist israilin truva atı olacak bağımsız bir devlet kurdurmak planı üzerineydi... Bu niyetle Barzaniye gaz ve destek verdiler koruma altına aldılar, bölgeye istihbaratçılarını ve blackwater isimli abd teröristlerini doldurdular.....Barzaninin ilk taptığı iş TÜRKMEN KENTLERİ VE MİSAK-I MİLLİ SINIRLARIMIZ İÇİNDEYKEN İNGİLİZLER YÜZÜNDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ KERKÜK ve MUSUL daki TAPU KAYITLARINI YAKMAK OLDU ilk işleri....Türkmen yöneticilere suikast, baskı, bombalı saldırı, tehdit ile susturmaya yoketmeye bölgenin demografik yapısını değiştirip türkmen-arap-suryani-asuri vd lerini yoketmek istediler. Bunlara gücü yetmedi, yetmeyecek, Kerkük-Musul ne ABD/İNGİLİZ eyaleti, ne de siyonistlerin ileri terör karakolu haline gelmeyecek!

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