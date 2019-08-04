Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Küzeci: Asıl amaçları Kerkük'ü ilhak etmek

Taha Emre Özdemir Ankara

Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Küzeci, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile Irak Başbakanı Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin arası iyi olduğu için Irak, Kürtlere ciddi bir şekilde destek oluyor." diyen Küzeci, " Barzani Federal Mahkeme'den bir karar çıkartılmasını sağladı. 140. Madde'yi yeniden uygulamaya sokacaklar. Şişirme nüfusun 2020 seçimlerinde oy kullanmasını önlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Kerkük'ü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak etmek istiyorlar'

"Yaşanan tüm gelişmelerde esas amacın Kerkük'ü Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak ettirmek olduğunu anlıyoruz." ifadesini kullanan Küzeci, "Biz istiyoruz ki Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde seçim yapılsın. Aksi taktirde Kerkük'te hiçbir Türkmen seçmen sandık başına gitmeyecektir." dedi.

Küzeci, 2018'deki parlamento seçimlerinin hileli geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

'Şişirme seçmenlerle oy kullanıyorlar'

"Merkezi hükümet Kerkük'ü kontrole alınca içeride asayiş kalmadı. Kerkük Vilayet Meclisi'nde 43 üyenin 26'sı Kürt olduğu için meclis şu ana kadar toplanamadı. 13 Mayıs 2018'de yapılan parlamento seçimleri hileli geçti. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu Kürtlerden oluşuyordu. Bununla birlikte Kerkük İl Meclis Başkanı da Kürt'tü. Netice olarak da 13 Milletvekili'nden 6'sını kazandılar. 3 de Türkmen vekil seçildi. Seçim sonuçlarına itiraz eden Türkmenlerle Araplar tekrar sayım yapılmasını istedi. Yeniden sayımlar yarıda durduruldu. Ondan sonra yapılan itiraz da kabul edilmedi. Şu anda Kerkük'ü eski haline getirmeye çalışıyorlar. Kerkük'te Nisan 2020'de Mahalli Seçimler yapılacak. Araplar ve Türkmenler seçmen kütüklerinin kontrol edilerek yeniden yapılanmasını istiyor ama buna da izin vermiyorlar. Kerkük'te yaklaşık 600 bin kaçak seçmen var. 31 Aralık 2007'de 140. Madde'nin geçerliliği sona erdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Talabani, tartışmalı bölgelere eşit temsil hakkı verilmesini önerdi. Bunu en başta Kürtler de Türkmenler de kabul etti. Kürtler daha sonra Kerkük'ün %90'ının kontrol altına alındığını görünce bundan vazgeçtiler."