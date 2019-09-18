Kerimcan Durmaz Türkiye'den tüydü! Sosyal medyadan sapkın paylaşımlar yaparak toplumun ahlakını bozan Kerimcan Durmaz, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaparak hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz, Türkiye'den ayrıldı. Sapkın paylaşımlarla gündeme gelen Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından ABD'ye yerleşmişti. Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

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