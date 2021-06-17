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Gündem Kerim Gözalan hayatını kaybetti
Gündem

Kerim Gözalan hayatını kaybetti

Gözalan Group kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gözalan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 19:05:00 - 2021-06-17 19:05:54
Kerim Gözalan hayatını kaybetti

1969 yılında Almanya’da temelleri atılan, farklı sektörlerde 10’un üzerinde marka yatırımına sahip Gözalan Group şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gözalan İstanbul’da vefat etti.

Gözalan Group'un taziye ilanı:

"Şirketimizin kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı, engin vizyonu ve yarattığı değerlerle bugüne ulaşmamızı sağlayan değerli büyüğümüz Kerim Gözalan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kerim Bey'i güler yüzüyle, hoşsohbetiyle, çok değerli tavsiyeleriyle ve en önemlisi babacan yaklaşımıyla daima hatırlayacağız."

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