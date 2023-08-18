  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için tüm ezberleri bozdu! Marmara depremi için tarih verdi

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Doktor, hemşire, öğretmenlere yeni haklar: Toplu Sözleşme sürecindeki detaylar dikkat çekti

Dünya her an peşinde! Geleceğin yakıtı: Herkes bunu konuşuyor! Türkiye'de hidrojen yakıtlı enerji politikası!

Bakan Koca'dan Gökçen Orhan için taziye mesajı

Kayaların üzerine oyulu halde bulundu! Sırrı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

Son hali görüntülendi! İşte Ekrem’in ‘Yeniledik’ dediği otogar

Erdoğan talimatı verdi! Emekli maaşlarına düzenleme geliyor

İzmir'de CHP'li belediyelerde şimdi de maaş krizi!

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya
Ekonomi Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti
Ekonomi

Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-08-18 15:09:00 -
Kerevitaş cirosunu 6,3 milyar TL’ye yükseltti

Kerevitaş’ın yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde 1,34 milyar TL brüt kâr ve 735 milyon TL FAVÖK elde eden şirketin ilk 6 aylık ihracatı ise 709 milyon TL oldu.

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’de pazar lideri olan Kerevitaş, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme performansını hız kesmeden sürdürdü. Margarin kategorisinde 5 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34*’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Kerevitaş’ın markası SuperFresh ikinci çeyrekte yüzde 41** ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini korudu. Kerevitaş, margarin pazarında ise yüzde 65,9 ciro payı ile lider konumunu güçlendirirken; Ülker Bizim Yağ yüzde 33*** ciro payı ile paket segmentinde, Ülker Teremyağ ise yüzde 55**** ciro payıyla kase margarin segmentinde açık ara liderliklerini sürdürdü.

“Faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde yarattığımız değerle liderliğimizi koruyoruz”

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendirdi: “Kurulduğumuz ilk günden bu yana dondurulmuş gıda ve yağ pazarında müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor, Türkiye’de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizin yanı sıra güçlü ihracatımızla ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarımız bu başarılı performansımızı kanıtlıyor. Diğer taraftan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik projelerimizle sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde paydaşlarımız için yarattığımız değerle sürdürülebilir başarımızı devam ettireceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23