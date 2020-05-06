Dondurulmuş gıda ve margarin şirketi Kerevitaş, 2020 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Açıklamaya göre Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı.

Kerevitaş, 2020 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Buna göre, şirketin birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 oranında artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kar 160,3 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK ise 97,1 milyon TL oldu.

Kerevitaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolidede 692 milyon TL’lik ciroya ulaştığını duyurdu. Piyasa değerine göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın FAVÖK’ü 97,1 milyon TL olurken; FAVÖK marjı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 13,8 artışla 206,7 milyon TL olarak gerçekleşirken; Yağ İş Biriminde ciro yüzde 13,2 artışla 493,6 milyon TL oldu.