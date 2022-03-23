‘Kereste’ye suç duyurusu yağıyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Kamuoyunda büyük tepki toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında, “Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar” şeklindeki ifadelerine yönelik Türkiye’nin birçok ilinde suç duyurusunda bulunuldu. Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci başta olmak üzere, üyeler ve Mavi Çatı’da bulunduğu illerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçelerini sundular.

Erkekler bu ülkenin vatandaşı değil mi?

Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci, “Sürekli kadın üzerinden hareket ediliyor. Bizim üyelerimiz bu durumdan çok şikayetçi. ‘Erkekler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden hep kadınlar savunuluyor?’ diyerek serzenişte bulunuyorlar. Meral Akşener ve CHP’ye karşı aşırı bir tepki var. Bu tür söylemler vatandaşlar arasında büyük bir ayrımcılığa yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Akşener'in ifadelerine karşı suç duyurusu yapıldı

Hatice Sunci şöyle devam etti; “Parti liderlerinin, ülke yönetimine aday olan kişilerin vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmaması gerekiyor. Onlar kadın haklarını koruduklarını savunuyorlar ama ikinci kere evlenen erkeğin eşi, o erkeğin annesi, kız kardeşi de mağdur olan tarafta. Cinsiyet ayrımcılığı yapmadan kadın ve erkeğin suçuna göre hareket etmek lazım. Kadın ya da erkek olduğu için kişiyi kötü göstermek bizim kültürümüze, örf ve adetlerimize yakışmaz. Meral Akşener’in söz konusu ifadelerine karşı Antalya, Denizli, Kocaeli, Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere birçok yerden suç duyurusunda bulunuldu.”