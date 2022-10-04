Kerem Aktürkoğlu'nun istediği maaş ağızları açık bıraktı

Yabancı kuralı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmeyen Kerem Aktürkoğlu için, teknik direktör Okan Buruk'un son oynanan Adana Demirspor maçının ardından bir çözüm bulması bekleniyor.

Öte yandan çıkan haberlerde Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücretini de az bulduğu söylenen arasındaydı.

Genç oyuncunun etkisiz kalan performansı buna bağlanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde istediği yıllık ücret de ortaya çıktı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Yönetim ise buna yanaşmıyor.

Geçen sezon ücreti 7 milyon TL'ye yükseltilen Kerem Aktürkoğlu'nun zam isteğine yönetim sıcak bakmıyor.

Bu sezon istikrarsız bir futbol ortaya koyan 1998 doğumlu oyuncunun uzun süredir ücretine iyileştirme talep ettiği ortaya çıktı.

Kerem, yıllık en az 20 milyon TL isterken, yönetimden yanıt gelmedi. Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba, kiralık Emre Kılınç ve Taylan'ın ücretlerinin Kerem'i ikiye katlaması da genç oyuncunun kafasını sözleşmesine takmasına neden oldu.