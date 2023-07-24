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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan, forma rekabeti açıklaması
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan, forma rekabeti açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-24 21:13:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan, forma rekabeti açıklaması

Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Zalgiris maçı öncesi yaptığı açıklamada, forma rekabeti ile ilgili bir çekincesinin olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda oynayacakları Zalgiris maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu belirterek, "Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Bunun bilincinde ilerliyoruz. Rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var. İyi analiz ettik. Zor bir maç olacak. İnşallah Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele edip ikinci maç için avantajlı bir skor alacağız. Galatasaray’da dördüncü senem. Şampiyonlar Ligi Elemelerinde sahaya çıktım ama Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım. Bu da hayallerimden birisi. Ülke puanına katkı sağlayıp erken zamanda oynadığımız ön eleme maçlarından bir an önce kurtulup hak ettiğimiz yerlere ülke olarak katılmak istiyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’da başarı kazanmak istiyoruz"

Yeni transferlerin ardından forma bulma şansının azalıp azalmadığıyla ilgili bir soru üzerine Aktürkoğlu, “Bu takımın kaptanlarından biriyim. Forma rekabeti hiçbir zaman çekineceğim bir şey olmadı. Takımımıza güçlü ve kaliteli oyuncuların gelmesi beni mutlu ediyor. Kaliteli bir takıma sahibiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Şampiyon olduk. Bu sene yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte Avrupa’da başarı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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