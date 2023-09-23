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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere jet cevap
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere jet cevap

Yeniakit Publisher
2023-09-23 11:30:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere jet cevap

Galatasaray'da Kopenhag maçında tribünlerden tepki gören Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı.

Hem maç esnasında hem de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen sert tepkilerle ilgili üzgün olan Aktürkoğlu'nun, "Her maçta maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Futbolda inişler, çıkışlar var. Elbette gol de atarak takımıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum" dediği öğrenildi.

Cimbom'da teknik ekibin de Aktürkoğlu ile yüz yüze görüşüp, moral verdiği gelen haberler arasında.

Bu sezona iyi başladı!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 11 maçta forma giyip 4 gol-5 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon ise 38 karşılaşmada 10 gol, 14 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.
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