Kerem Aktürkoğlu'na acı haber maç sonu verildi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının son düdüğünün ardından babaannesinin vefat haberini aldı.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu maç sonunda acı bir haber aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, Karagümrük maçının son düdüğünün ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
Merhumenin cenazesinin yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.