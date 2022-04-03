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Spor Kerem Aktürkoğlu'na acı haber maç sonu verildi
Spor

Kerem Aktürkoğlu'na acı haber maç sonu verildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının son düdüğünün ardından babaannesinin vefat haberini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 01:07:00 -
Kerem Aktürkoğlu'na acı haber maç sonu verildi

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu maç sonunda acı bir haber aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, Karagümrük maçının son düdüğünün ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

Merhumenin cenazesinin yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.

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