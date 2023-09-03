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Spor Kerem Aktürkoğlu: Türk oyuncuları değersizleştirmek istiyorlar
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Türk oyuncuları değersizleştirmek istiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-03 02:01:00 -
Kerem Aktürkoğlu: Türk oyuncuları değersizleştirmek istiyorlar

Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından mikrofonlara konuşan Kerem Aktürkoğlu ilgi çeken açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı Kerem ve Icardi'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Molde maçında gördüğü tepki üzerine konuştu. Milli yıldız, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Tüm futbol izleyici ve paydaşlarından bir isteğim olacak. Çok karakterli, çok yetenekli, çok iyi futbolculara sahibiz. Ama bir şekilde Türk oyuncuları değersizleştirmek istiyorlar. Değersizleştirmeyelim. Ben veya başkası, öz güven çok önemli. Biz elimizden geleni yapıyoruz."
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