Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu bu akşam oynanan 2-1 galip olunan Türkiye- Azerbaycan maçında önemli atakları ile dikkatleri üzeirne çekti. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu A Milli takımı kadrosunda kendini göstermesi ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nerelidir?

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 23 maçta 6 gol 2 asist üretti.

2021 A Milli takım kadrosu

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.