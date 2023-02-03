Kerem Aktürkoğlu durdu durdu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu Avrupa kulüplerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi transferi direkten dönen başarılı oyuncu bu kez Galatasaray'dan ayrılabilir. Kerem Aktürkoğlu için dünya devi görüşmelere başlıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi özellikle Fransızların kıskacında olan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray beklediği teklifi alamamıştı. Başarılı futbolcu için bu kez dünya devi devrede.

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali bu kez gerçek oluyor. Sezona iyi başlangıç yapamayan ancak ilerleyen haftalarda kendini bulan milli futbolcu, kariyerinin imzasını atabilir. Galatasaray'ın 20 milyon euro istediği Kerem Aktürkoğlu'nun son talibi Liverpool oldu. Akşam'a göre; Şu sıralar Atletico'nun radarında olan Kerem Aktürkoğlu için İngiliz basınında gündeme oturan bir haber geçildi. Buna göre Liverpool, Galatasaray'ın yıldızı için resmen harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transferini iple çekerken, dev kulübün yapacağı teklif transferde belirleyici olacak.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon sonunda da takımdan ayrılma olasılığı bulunan oyuncu için gelen teklifler yetersiz bulunmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayalini bir sezon daha ertelemişti. Liverpool'un Galatasaray'a yapacağı teklif merakla beklenirken, rakamın belirlenen seviyelerde olması durumunda Kerem Aktürkoğlu Sarı-Kırmızılılara veda edecek.

2022-23 sezonunda Galatasaray forması altında tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 gol, 3 asistlik katkı yaptı.