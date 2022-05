Kerem Aktürkoğlu Almanya'yı karıştırdı!

Sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile anılıyordu. Kerem'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası akıllara "Ayrılıyor mu?" sorusunu getirirken, Alman gazeteci Jacop Ketterl'den Kerem Aktürkoğlu'nun olası Borussia Dortmund transferine ilişkin ilginç bir çıkış geldi. İşte o sözler...

Galatasaray'da bir yandan gündem başkanlık seçimi olurken, diğer yandan da transfer olmuş durumda.

Sarı kırmızılılarda başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızları da, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdi.

Nelsson ve Marcao'dan verim almayı başaran Galatasaray, oyuncularını yüksek bedelle satmayı planlıyor.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Borussia Dortmund transferi iddiası Almanya'da gündem oldu!

Bununla beraber Galatasaray'ın olası başkan adayları, oyuncularını minimum 15 milyon euro ve üzeri rakama göndermek istiyor.

Finansal fair-playden de etkilenmek istemeyen Galatasaraylı yetkililer, bu bağlamda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Borussia Dortmund transferi iddiası Almanya'da gündem oldu!

PAYLAŞIM KAFA KARIŞTIRDI

Kerem, Galatasaray'ın son maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve "Acaba ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirmişti.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nu paylaşımı...

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı."

"Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."

ALMANYA'DAN DORTMUND İDDİALARINA ELEŞTİRİ

Gazeteci Jacop Ketterl bu iddiaları, "BVB'nin bu pozisyonda Marius Wolf, Thorgan Hazard, Donyell Malen, yeni gelen Adeyemi ve gelecek vadeden genç Jamie Bynoe- Gittens ile kadroda zaten seçenekleri var.

Bahsedilen 15-20 milyon euro'luk borcun altına girilebilir mi?" diye sorguladı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 51 maçta 13 gol atarken 12 de asist kaydetti.