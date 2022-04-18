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Yemek Tarifleri Kerebiç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Mersin'in meşhur tatlısı orjinal kerebiç tarifi
Yemek Tarifleri

Kerebiç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Mersin'in meşhur tatlısı orjinal kerebiç tarifi

Mersin'in en özel tatlılarından kerebiç, yumuşacık köpüğü ve şerbetli hamuruyla sofralara renk katıyor. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Orjinal kerebiç tarifi ve yapım aşamaları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-04-18 19:03:00 - 2022-04-18 19:07:47
Kerebiç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Mersin'in meşhur tatlısı orjinal kerebiç tarifi

Kerebiç tarifi

Vazgeçilmez ramazan tatlısı kerebiç tarifi için malzemeler

  • 100 gram margarin
  • 1 su bardağı irmik
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2/3 çay bardağı sıvı yağ
  • Alabildiği kadar un

İç harcı:

  • Ceviz ya da isteğe göre antep fıstığı
  • Tarçın
  • Şeker

Köpüğü için:

Eğer imkanınız varsa çöven otu kökünü kaynatıp suyunu mikserde çırparak köpüğü elde edebilirsiniz. Ancak eğer imkanınız yoksa benim gibi krem şanti ile yapabilirsiniz.

Mersin'in vazgeçilmez ramazan tatlısı kerebiç tarifi nasıl yapılır?

Karıştırma kabınıza margarini alın ve erimesini bekleyin. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin. Üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağı ilave edin, karıştırın. Daha sonra pudra şekerini ilave edin. Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın. İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin, üzerine tarçın ve toz şeker ilave edin. Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin. İç harcından koyup hamurunuzu kapatın ve ister yuvarlak isterseniz de içli köfte gibi şekil verin, tepsinize yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin. Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz.

 

 

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