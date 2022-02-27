Kerebiç tatlısı tarifi: Mersin'den cevizli kerebiç dillere destan bir lezzet

İrmikli kurabiye ismiyle de bilinen kerebiç, Hatay ve Mersin ile özdeşleşen bir tatlıdır. Arap mutfağında sık sık tüketilen bu tatlı, ceviz, fıstık, irmik ve çöven otu ile hazırlanır. Özellikle Ramazan ayında rağbet gören kerebiç tatlısı, çöven otu köpüğüyle süslenir.

Kerebiç tatlısı tarifi

Malzemeler

1 su bardağı irmik

100 gram tereyağı

2 adet yumurta

2/3 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

İç harcı için;

Toz şeker

Ceviz veya Antep fıstığı

Tarçın

Köpüğü için;

Çöven otu (kremşanti kullanabilirsiniz.)

3-4 su bardağı su

Pudra şekeri

Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?

Eğer kerebiç tatlısını çöven otu kullanarak hazırlayacaksınız, bir gün önceden hazırlık yapmanız gerekir. Çöven otunu yıkayıp tencereye koyun. Üzerine 4 bardak su ekleyin ve bir gece bekletin. Tereyağını karıştırma kabına alıp erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine kabartama tozu ve irmiği ilave ederek karıştırın. Daha sonra sıvı yağ ve yumurtayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karıştırma sırasında pudra şekerini de ekleyin. Ardından unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamı oluşana kadar güzelce yoğurun. İç harcını hazırlamak için ceviz veya Antep fıstıklarını toz haline gelene kadar dövün ya da robottan geçirin. Tarçın ve toz şeker ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız hamurdan istediğiniz boyutta parçalar kopartın. Koparttığınız parçaları elinizle bastırarak açın. Hamurun ortasına hazırladığınız iç harcı koyun ve kenarlardan kapatın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurları dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Köpüğünü yapmak için, önceden hazırladığınız çöven otunu kaynatın. Kaynama işlemini 1-2 saat arası yapabilirsiniz. Bu aşamada su azaldıkça tencereye su ekleyin. Kaynayan çöven otunu süzün. Süzdüğünüz suyun içerisine pudra şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla su ve pudra şekerini köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Çırpma işlemini 30 dakika kadar devam ettirin. Pişip oda sıcaklığına gelen tatlının yanına köpüğünü ekleyerek servis edin.

Kerebiç tarifinin en önemli püf noktası, köpüğü uzun süre çırpmaktır.

Kerebiç nedir?

Kerebiç, ülkemizin en kalabalık onuncu şehirleri arasında yer alan Mersin'in en meşhur lezzetleri arasındadır. Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz kerebiç tatlısı son zamanlarda oldukça tercih edilen bir yöresel tatlı. Misafirlerinize veya akşam yemeklerinde sonra ailenize şık sunumlar ile ikram edebileceğiniz bu enfes lezzetin yapımı oldukça kolay. Tadı enfes adeta damaklarda iz bırakan kerebiç, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.